Недвижимость
Национальная служба новостейПутин объявил о новой программе ипотеки под 6,5%
Крупные банки начали ужесточать условия выдачи ипотеки Всё, что выше этого уровня, в рамках этой программы будет субсидировать государство, добавил Путин. Для участия в программе льготной ипотеки нужно будет подать заявку до 1 ноября 2020 года.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
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