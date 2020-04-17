Недвижимость

RT на русскомRT на русскомПутин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса. С такой инициативой глава государства выступил на совещании по поддержке строительной отрасли.
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Стали известны условия льготной ипотеки под 6,5% годовых

News.ru07:31

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости16 апреля в 14:24

6 предложений Путина: как будут помогать строителям

РБК17 апреля в 05:07

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия17 апреля в 00:30

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском16 апреля в 12:17

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАСС16 апреля в 10:36

Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

Телеканал 360°17 апреля в 12:23
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Комментарии

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