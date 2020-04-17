Недвижимость
RT на русскомПутин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса. С такой инициативой глава государства выступил на совещании по поддержке строительной отрасли.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°17 апреля в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
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