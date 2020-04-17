Недвижимость
ИзвестияПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.
Читать в источнике
Оценить3,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: около 30 тыс. сделок с жильем могут заключить в Москве по льготной ипотеке
ТАСС17 апреля в 11:16
Хуснуллин: меры поддержки строительной отрасли принесут до 350 млрд рублей за полгода
Коммерсантъ16 апреля в 20:29
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвы16 апреля в 20:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:32, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия вчера в 03:16
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело вчера в 02:28
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери
Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН вчера в 05:47
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости вчера в 09:44
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Display 1A с узкими рамками оценён в $99
Китайская компания Xiaomi анонсировала компьютерный монитор Mi Display 1A, выполненный на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.
3DNews 00:04
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
REGNUM вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Футбол
Кокорин рассказал о своем отношении к Путину
ProstoProSport вчера в 05:35
Общество
Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда
REGNUM вчера в 04:19
Общество
Социологи выявили рост готовых пожертвовать правами для борьбы с вирусом
Больше всего согласных опрос выявил среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92% в обеих странах), число тех, кто не готов пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, там составляет 6% и 8% соответственно.
РБК 00:00
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости вчера в 08:15
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Здоровье
Бессимптомных инфицированных назвали «вакциной от коронавируса»
По мнению Ершова, почти половина зараженных коронавирусом не знает о наличии инфекции и передает вирус дальше.
Слово и Дело вчера в 06:52
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета вчера в 05:12
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 40 тысяч человек
В Университете добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в мире составляет 2,37 млн человек, 164 тысячи инфицированных скончались.
RuNews24.ru вчера в 23:11
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18 апреля в 18:49
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Боксер Усик испугался «возвращения Украины в СССР»
Украинский боксер Александр Усик провел параллели между закрытием церквей на Украине и атеистическими тенденциями эпохи СССР.
ФАН вчера в 16:28
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01