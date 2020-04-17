Недвижимость

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.
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Владимир Путин
Ставка 6,5%, все, что выше этого, будет субсидироваться государством. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд руб.
— Владимир ПутинНакануне.Ru 16 апреля в 17:15

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