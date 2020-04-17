Недвижимость
ИзвестияПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.
Читать в источнике
Оценить3,4K
Второе — это жилье комфорт-класса. Мы будем вносить предложение — под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены — жилье стоимостью до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до трех миллионов — по всей стране.
Подробнее о событии
Показать все источники
Хуснуллин: меры поддержки строительной отрасли принесут до 350 млрд рублей за полгода
Коммерсантъ16 апреля в 20:29
Эксперт: около 30 тыс. сделок с жильем могут заключить в Москве по льготной ипотеке
ТАСС17 апреля в 11:16
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвы16 апреля в 20:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
Комментарии
Общество
Суд арестовал активы трех российских компаний по вылову краба
30 марта Южно-Сахалинский городской суд вынес решение об аресте долей в трех компаниях, которые занимаются выловом краба.
Компания вчера в 09:23
Происшествия
В Канаде число жертв стрельбы достигло 16 человек
В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.
РИА Новости 21:39
Общество
МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки
В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой.
Мой Брянск 05:30
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Происшествия
В Хабаровском крае умер пятый заболевший COVID-19
Пятый человек с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался в Хабаровском крае, сообщает минздрав региона в понедельник.
РИА Новости 21:51
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО
Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
ИА Красная Весна 10:35
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Общество
Работникам Биробиджанской ТЭЦ обеспечат особый режим питания и отдыха на случай карантина
Решением областной КЧС Биробиджанской ТЭЦ передадут во временное пользование 30 двухярусных кроватей, чтобы обеспечить комфортный отдых работникам теплоцентрали на случай возможного карантина на предприятии.
РИА Биробиджан 21:45
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 13:45
Здоровье
Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
Происшествия
Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе
ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.
АСТВ 21:57
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости 22:07
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости 07:22
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 17 апреля в 11:49
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
Работающие пенсионеры могут получить больничный до конца апреля
Работающие граждане старше 65 лет могут остаться на больничном до 30 апреля. Об этом сообщает Министерство труда России.
Моя Удмуртия 17 апреля в 07:23
Здоровье
Коронавирусом в Сахалинской области болеют семь человек
Статистика на 20 апреля: 19 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом с начала распространения инфекции в области, 12 вылеченных пациентов, 7 человек продолжают лечение от коронавируса и уверенно идут на поправку, сообщает пресс-служба ПСО.
Сахалин.Инфо 22:07
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Экономика
Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
Происшествия
Третий человек умер от коронавируса в Иркутской области
Третий человек, заболевший коронавирусной инфекцией, умер в Иркутской области.
АиФ Иркутск 21:50
Армия и оружие
ВВС правительственных войск готовят удар по армии Хафтара в Ливии
ИА Красная Весна 12:01
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11