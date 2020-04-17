Второе — это жилье комфорт-класса. Мы будем вносить предложение — под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены — жилье стоимостью до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до трех миллионов — по всей стране.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

Происшествия В Канаде число жертв стрельбы достигло 16 человек В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции. 42

Общество МЧС советует замачивать овощи и зелень после покупки В рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России говорится, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно промыть, замочить в воде на 10–15 минут и снова промыть под проточной водой. 703

Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 72

Происшествия В Хабаровском крае умер пятый заболевший COVID-19 Пятый человек с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался в Хабаровском крае, сообщает минздрав региона в понедельник.

Общество Работникам Биробиджанской ТЭЦ обеспечат особый режим питания и отдыха на случай карантина Решением областной КЧС Биробиджанской ТЭЦ передадут во временное пользование 30 двухярусных кроватей, чтобы обеспечить комфортный отдых работникам теплоцентрали на случай возможного карантина на предприятии.

Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 653

Происшествия Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.

Шоу-бизнес Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери. 5

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Общество Работающие пенсионеры могут получить больничный до конца апреля Работающие граждане старше 65 лет могут остаться на больничном до 30 апреля. Об этом сообщает Министерство труда России. 952

Здоровье Коронавирусом в Сахалинской области болеют семь человек Статистика на 20 апреля: 19 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом с начала распространения инфекции в области, 12 вылеченных пациентов, 7 человек продолжают лечение от коронавируса и уверенно идут на поправку, сообщает пресс-служба ПСО.