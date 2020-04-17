Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

Происшествия В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение. 93

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 493

Общество Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 277

Происшествия В Москве женщина умерла на скамейке возле дома после госпитализации Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти москвички на лавочке рядом с одним из домов в районе Марфино.

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 706

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 31

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше "Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время. 148

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху. 18

Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 645

Футбол «Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.

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Общество Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков "Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН", - заявили в пресс-службе. 51

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