Недвижимость
ИзвестияПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.
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Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки
Pro Город Самара17 апреля в 02:57
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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