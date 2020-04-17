Недвижимость
ИзвестияПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°17 апреля в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:19, Ашберн
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