Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 40

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 574

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,7K

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 409

Футбол РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги. 18

Общество Рогозин сообщил о новой ракете, использующей сжиженный природный газ Москва, 19 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Перспективная российская космическая ракета будет оснащена двигателем, работающем на сжиженном природном газе, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 11

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 19

Культура Умер композитор Александр Вустин Советский и российский композитор Александр Вустин скончался 19 апреля 2020 года в возрасте 76 лет от пневмонии, вызванной коронавирусом. 5

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Общество Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше "Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время. 123

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