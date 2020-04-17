Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

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Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 2K

Политика Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.

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Здоровье В Якутске закрыли на карантин республиканский перинатальный центр Якутск, 19 апреля 2020, 18:22 — REGNUM Республиканский перинатальный центр был закрыт на карантин из-за контакта работницы медучреждения с женщиной, у который было выявлено заражение коронавирусом в Якутии.

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