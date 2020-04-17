Недвижимость

ИзвестияИзвестияПутин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.
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РБК16 апреля в 10:42

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Известия17 апреля в 00:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн

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В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
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В Нигерии боевики напали на несколько деревень в штате Кацина на севере страны и убили 47 человек.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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