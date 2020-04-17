Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране. Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

Здоровье В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны. 42

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 46

Общество Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса — возбудителя COVID-19 и описал лабораторные манипуляции, которые приводят к его мутации.

Общество В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете». 220

Финансы Дефицит бюджета России в 2020 году может достигнуть 5,6 трлн рублей Москва, 20 апреля 2020, 00:55 — REGNUM Бюджет России в 2020 году может не досчитаться 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей.

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. 827

Общество Депутат назвал незаконными штрафы с камер для водителей без пропуска Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал незаконной возможность упрощенного порядка оформления штрафов с помощью фотовидеофиксации для водителей без пропуска.

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 582

Общество «Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет на 39% «Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет на 39% для того, чтобы сохранить привлекательность пусковых услуг для иностранных клиентов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

Общество Министры G20: пандемия показала системные недостатки в здравоохранении Министры здравоохранения G20 признали, что пандемия обнаружила системные недостатки в здравоохранении многих стран, а также «показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии».

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 171

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 777

Общество Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер. 246

Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 62