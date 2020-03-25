Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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Биатлон Резцова назвала депутатство Шипулина «желанием набить карман» Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвергла критике действия бывшего лидера сборной России Антона Шипулина, ставшего депутатом Государственной думы в сентябре 2019 года.