Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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Отсрочка по налогам для бизнеса может обойтись России в 400 млрд рублей

News.ru09:41

Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса

ТВ Центрвчера в 09:47

В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

RT на русскомвчера в 11:29

Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

Уфа1.рувчера в 10:25

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известиявчера в 09:57

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

ТАССвчера в 16:13

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новостивчера в 09:55
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила.
RT на русском 05:32
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр

В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Вести.Ru 06:12
Футбол

Вопрос возобновления чемпионата России обсудят до 10 апреля

Решение будет принято исходя из ситуации и рекомендаций органов власти.
Телеканал Санкт-Петербург 13:29
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Происшествия

Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основной версии взрыва в доме в Магнитогорске.
RT на русском 13:46
Спорт

Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы изменил логотип на время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:58
Экономика

«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии

Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Forbes вчера в 15:23
Общество

В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания

С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Собака.ru 04:52
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Политика

На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах.
RT на русском 13:50
Происшествия

Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Известия 09:11
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Общество

Полиция опровергла фейки о рейдах по школам и ТЦ в Ростовской области

Главное управление МВД России по Ростовской области опровергло информацию о рейдах, совершаемых по школам и торговым центрам в поисках гуляющих детей.
Панорама Ростова-на-Дону 05:42
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило восемь тысяч

Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии снова увеличились после четырех дней снижения, за сутки количество зараженных выросло на 4492, до 62 013, жертв стало больше на 662, всего умерли 8165 человек, заявил представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.
РИА Новости 13:47
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Культура

Звезда «Клана Сопрано» Марк Блум умер от коронавируса

Американский актер театра, кино и ТВ Марк Блум умер от коронавируса на семидесятом году жизни 26 марта.
Российская газета 14:05
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Об этом она написала на странице в Instagram.
Lenta.ru 14:01
Армия и оружие

Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 19:01
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика

Появилось итоговое заявление саммита G20 по коронавирусу

Страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление, сообщил в четверг, 26 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после завершения конференции.
Известия 10:27
Общество

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели.
ТАСС 13:40
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Футбол

Кокорин: Азмун мне как младший брат. Одел его, постриг. Сейчас выглядит очень хорошо

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о дружбе с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Чемпионат 13:56
Армия и оружие

В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими

Военное обозрение 09:24
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
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