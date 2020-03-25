Коронавирус
ИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
Читать в источнике
Оценить182
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр
В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Футбол
Вопрос возобновления чемпионата России обсудят до 10 апреля
Решение будет принято исходя из ситуации и рекомендаций органов власти.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Происшествия
Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основной версии взрыва в доме в Магнитогорске.
Спорт
Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы изменил логотип на время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Общество
В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания
С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах.
Происшествия
Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге
В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Общество
Полиция опровергла фейки о рейдах по школам и ТЦ в Ростовской области
Главное управление МВД России по Ростовской области опровергло информацию о рейдах, совершаемых по школам и торговым центрам в поисках гуляющих детей.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило восемь тысяч
Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии снова увеличились после четырех дней снижения, за сутки количество зараженных выросло на 4492, до 62 013, жертв стало больше на 662, всего умерли 8165 человек, заявил представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Общество
Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Культура
Звезда «Клана Сопрано» Марк Блум умер от коронавируса
Американский актер театра, кино и ТВ Марк Блум умер от коронавируса на семидесятом году жизни 26 марта.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Об этом она написала на странице в Instagram.
Армия и оружие
Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Политика
Появилось итоговое заявление саммита G20 по коронавирусу
Страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление, сообщил в четверг, 26 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после завершения конференции.
Общество
Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели
Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Футбол
Кокорин: Азмун мне как младший брат. Одел его, постриг. Сейчас выглядит очень хорошо
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о дружбе с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
Армия и оружие
В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими
Финансы
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.