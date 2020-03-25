Коронавирус
ИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Марина Зудина в мини продемонстрировала стройные ноги
Помолодевшая Марина Зудина, облаченная в мини-платье, продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Китай закрыл границы для иностранцев
Китай с 28 марта закрывает границы для въезда иностранцев по действующим визам.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
РБК: Россияне перестали платить по кредитам из-за коронавируса
Ранее стало известно, что «Альфа банк» отказал в отсрочке по кредиту клиенту, который оказался в изоляции из-за подозрения на коронавирус.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Политика
Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом
Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
Политика
Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве
Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Футбол
«Спартак» провел тренировку на своем стадионе
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса
В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.