Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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