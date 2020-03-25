Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Музыка Tesla Boy сделали клип из «Содержанок» Ролик "Перекресток" состоит из кадров второго сезона "Содержанок", раскрывающих непростые отношения бывшего следователя Лены Широковой (Дарья Мороз) и олигарха Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), к которому она ушла от мужа в первом сезоне.

Политика США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.

Общество На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.

Здоровье Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Политика Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.