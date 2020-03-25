Коронавирус
ИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Общество
На встрече с президентом предприниматели давали понять, как их надо беречь и лелеять
Предполагалось, что встреча с общественностью у Владимира Путина состоится 26 марта в Петербурге.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Общество
Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится на домашнем карантине, пожаловалась на недостаток живого общения.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Музыка
Tesla Boy сделали клип из «Содержанок»
Ролик "Перекресток" состоит из кадров второго сезона "Содержанок", раскрывающих непростые отношения бывшего следователя Лены Широковой (Дарья Мороз) и олигарха Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), к которому она ушла от мужа в первом сезоне.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Политика
США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро
Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Шоу-бизнес
Появились доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу
Многие убеждены, что его можно считать доказательством измен, о которых говорит актер.
Политика
В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Религия
РПЦ организует для прихожан регулярные онлайн-трансляции богослужений
РПЦ поддержало идею ограничить посещение церковных служб, церковь организует регулярные онлайн-трансляции богослужений для своих прихожан.
Здоровье
Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что для введения на Украине чрезвычайного положения нет весомых причин.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России
Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.