Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

RT на русскомвчера в 11:29

Поручения Путина по поддержке бизнеса улучшат прогнозы для рынка недвижимости – эксперт

Интерфакс05:22

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

ТАССвчера в 16:13

Отсрочка по налогам для бизнеса может обойтись России в 400 млрд рублей

News.ru09:41

Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

Уфа1.рувчера в 10:25

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известиявчера в 09:57

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новостивчера в 09:55
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Общество

На встрече с президентом предприниматели давали понять, как их надо беречь и лелеять

Предполагалось, что встреча с общественностью у Владимира Путина состоится 26 марта в Петербурге.
Коммерсантъ 16:22
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
3DNews 16:07
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Общество

Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру 05:20
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Общество

Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится на домашнем карантине, пожаловалась на недостаток живого общения.
Lenta.ru 18:35
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:24
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Музыка

Tesla Boy сделали клип из «Содержанок»

Ролик "Перекресток" состоит из кадров второго сезона "Содержанок", раскрывающих непростые отношения бывшего следователя Лены Широковой (Дарья Мороз) и олигарха Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), к которому она ушла от мужа в первом сезоне.
ИА InterMedia 11:30
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Политика

США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Российская газета 12:23
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Наука

Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
ToDay News Ufa 05:35
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Шоу-бизнес

Появились доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу

Многие убеждены, что его можно считать доказательством измен, о которых говорит актер.
Gazeta.SPb 17:32
Политика

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:17
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Религия

РПЦ организует для прихожан регулярные онлайн-трансляции богослужений

РПЦ поддержало идею ограничить посещение церковных служб, церковь организует регулярные онлайн-трансляции богослужений для своих прихожан.
Агентство Москва 07:16
Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

BFM.ru 00:29
Здоровье

Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что для введения на Украине чрезвычайного положения нет весомых причин.
REGNUM 24 марта в 02:36
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России

Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
РИА Новости 09:07
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
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