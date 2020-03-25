Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU. Глава государства призвал всех работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Политика ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок 24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.

Общество Власти ОАЭ ставят препоны эвакуации россиян из страны Надежда остается лишь на «Аэрофлот», но его вывозные лайнеры загружены на неделю вперед – очевидно, необходимо запрашивать дополнительные частоты из Дубая, а также ставить на маршрут более ёмкие борта.

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Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.