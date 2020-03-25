Коронавирус
ТВ ЦентрПутин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU. Глава государства призвал всех работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
ДНР обвинила Порошенко в организации убийства Моторолы
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Экономика
Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода
Москва, 25 марта 2020, 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Игры
Оригинальная Bright Memory выйдет из раннего доступа 26 марта
Создатели слэшер-шутера Bright Memory объявили, что завтра, 26 марта, проект выйдет из раннего доступа.
Кино
Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel
Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
Власти ОАЭ ставят препоны эвакуации россиян из страны
Надежда остается лишь на «Аэрофлот», но его вывозные лайнеры загружены на неделю вперед – очевидно, необходимо запрашивать дополнительные частоты из Дубая, а также ставить на маршрут более ёмкие борта.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон при разговоре с принцем Гарри едва сдержала слезы
Как известно, взаимоотношения Меган Маркл и Кейт Мидлтон не отличаются теплотой.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Футбол
«Окоталь» – «Реал Эстели»: ставить ли на тотал?
«Окоталь» принимает 26 марта «Реал Эстели», читайте наш прогноз.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Игры
Стартовые продажи DOOM Eternal стали рекордными для франшизы
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.