Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU. Глава государства призвал всех работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.
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Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

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Путин рассказал, как малый бизнес поддержат в период эпидемии

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Путин предложил дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на полгода

Life.ru10:22
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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

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