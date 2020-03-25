Коронавирус
ИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Политика
Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Происшествия
В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке
Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Общество
До 7 лет тюрьмы: В России ужесточат наказание за нарушение карантина
Если раньше за нарушение карантина, повлекшее массовое заражение людей, предусматривался штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, то правительственным законопроектом предлагается увеличить штраф до двух миллионов рублей, а тюремный срок – до пяти лет.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани
Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Происшествия
Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Политика
Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю
Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Дожили: Спикер Сейма Латвии «отправила» народ к лесным братьям
Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в день памяти жертв коммунистического режима призвала жителей страны помнить свое прошлое и черпать силы у национальных партизан.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Политика
Польша обвинила Россию в дезинформации
Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса
Глава Роснано Анатолий Чубайс поддержал идею раздачи денег россиянам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Накануне СМИ сообщали о том, что руководство Renault Group Eurasia осталось довольно качеством сборки тестовой партии автомобилей Lada на Запорожском автомобильном заводе.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Правительство Украины ввело режим ЧС по всей стране
Кабинет министров Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса
Вирусолог из Италии Роберто Буриони развенчал один из популярный мифов о коронавирусе.
Культура
Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.