Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

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Политика Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.

Происшествия В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.

Общество До 7 лет тюрьмы: В России ужесточат наказание за нарушение карантина Если раньше за нарушение карантина, повлекшее массовое заражение людей, предусматривался штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, то правительственным законопроектом предлагается увеличить штраф до двух миллионов рублей, а тюремный срок – до пяти лет.

Происшествия Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Политика Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Дожили: Спикер Сейма Латвии «отправила» народ к лесным братьям Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в день памяти жертв коммунистического режима призвала жителей страны помнить свое прошлое и черпать силы у национальных партизан.

Общество Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163 В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.

Политика Польша обвинила Россию в дезинформации Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.

Авто Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ Накануне СМИ сообщали о том, что руководство Renault Group Eurasia осталось довольно качеством сборки тестовой партии автомобилей Lada на Запорожском автомобильном заводе.