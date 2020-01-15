Экономика

ВедомостиВедомостиПутин предложил меры для роста рождаемости

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию перечислил меры, необходимые для преодоления демографического кризиса. По словам президента, проблемы в демографии – один из главных вызовов, который стоит перед нынешней властью.
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Путин предложил меры для роста рождаемости

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Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти

Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти Глава Счетной палаты при помощи цифр доказал правдивость своих слов.
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Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
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Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место в классе грузовиков на десятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
RT на русском вчера в 04:55
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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
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США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM 00:15
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ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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В России разработали премиальный смартфон для экстремальных условий

Как сообщает ToDay News Ufa, новый необычный смартфон выпустила российская компания Mobile Inform Group.
ToDay News Ufa вчера в 12:53
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Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
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В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
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WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

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Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии

Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
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В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
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Общество

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Армия и оружие

Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
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Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Московская биржа приготовилась к 30 IPO за год

Около 30 российских компаний в этом году могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций на Мосбирже, сообщил представитель биржи «Ведомостям».
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В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

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Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
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В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
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