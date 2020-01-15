Экономика
ВедомостиПутин предложил меры для роста рождаемости
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию перечислил меры, необходимые для преодоления демографического кризиса. По словам президента, проблемы в демографии – один из главных вызовов, который стоит перед нынешней властью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов подсчитал стоимость предложений президента и сразу нашёл средства
Евразия Dailyвчера в 06:00
Путин объявил о поддержке рождаемости: как Воронежская область улучшает демографию
КП - Воронежвчера в 05:10
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:00, Ашберн
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
Экономика
Назван российский город-лидер по росту цен на жилье
«Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей.
Политика
Путин предложил Мишустину пост премьер-министра
Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Общество
Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти
Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти Глава Счетной палаты при помощи цифр доказал правдивость своих слов.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Экономика
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место в классе грузовиков на десятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Гаджеты
ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey
В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Гаджеты
В России разработали премиальный смартфон для экстремальных условий
Как сообщает ToDay News Ufa, новый необычный смартфон выпустила российская компания Mobile Inform Group.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Общество
Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии
Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Экономика
Московская биржа приготовилась к 30 IPO за год
Около 30 российских компаний в этом году могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций на Мосбирже, сообщил представитель биржи «Ведомостям».
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
Кино
Менеджер HBO назвал сроки премьеры приквела «Игры престолов»
Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона».
Гаджеты
MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming
Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.