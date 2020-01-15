Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию перечислил меры, необходимые для преодоления демографического кризиса. По словам президента, проблемы в демографии – один из главных вызовов, который стоит перед нынешней властью.

Экономика Назван российский город-лидер по росту цен на жилье «Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей.

Политика Путин предложил Мишустину пост премьер-министра Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.

Общество Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти Глава Счетной палаты при помощи цифр доказал правдивость своих слов.

Автоспорт Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар» Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место в классе грузовиков на десятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Гаджеты ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.

Общество Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Японии Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Экономика Московская биржа приготовилась к 30 IPO за год Около 30 российских компаний в этом году могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций на Мосбирже, сообщил представитель биржи «Ведомостям».