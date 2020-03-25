По данным американского Университета Джонса Хопкинса (на 17:03 по Москве), в мире уже более 438000 человек заразились COVID-19. Общее число заболевших в России достигло 658 человек в 55 регионах страны, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

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Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.

Происшествия Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Футбол Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем всё время.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

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Футбол «Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.