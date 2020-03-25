Коронавирус
Право.руПутин предложил меры поддержки для граждан и бизнеса
По данным американского Университета Джонса Хопкинса (на 17:03 по Москве), в мире уже более 438000 человек заразились COVID-19. Общее число заболевших в России достигло 658 человек в 55 регионах страны, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
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Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
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Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса
Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
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АвтоВАЗ модернизирует производство
АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
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Стартовые продажи DOOM Eternal стали рекордными для франшизы
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Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465
Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.
Общество
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Карантин в горах: модель из Дании снялась на природе в купальнике
Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
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Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появился дракон Дрогон из другого шоу HBO - "Игра престолов".
Общество
Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение
Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.
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Бывший защитник "Адмирала" Кирилл Дьяков дисквалифицирован ИИХФ на 15 месяцев за употребления кокаина.
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СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Футбол
«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов
Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.