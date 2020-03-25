Коронавирус

Право.руПраво.руПутин предложил меры поддержки для граждан и бизнеса

По данным американского Университета Джонса Хопкинса (на 17:03 по Москве), в мире уже более 438000 человек заразились COVID-19. Общее число заболевших в России достигло 658 человек в 55 регионах страны, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
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Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

Интерфакс10:00

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВ09:33

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ru09:45

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:35

Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

RT на русском09:55

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБК09:32

Путин анонсировал автоматическое продление пособий и льгот на полгода

Известия09:30
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян

В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Независимый публицист 11:33
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости 19:09
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
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Тарасов показал, как он тренирует ногу, слушая обращение Путина

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Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Ведомости 07:20
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
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АвтоВАЗ модернизирует производство

АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

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Стартовые продажи DOOM Eternal стали рекордными для франшизы

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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
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UFC нашел арену для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 06:42
Общество

Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465

Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.
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Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
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Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери

Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем всё время.
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Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
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В «Мир Дикого Запада» прилетел дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появился дракон Дрогон из другого шоу HBO - "Игра престолов".
Газета.Ru 23 марта в 06:07
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Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение

Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.
Московский Комсомолец 23 марта в 01:56
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Хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

Бывший защитник "Адмирала" Кирилл Дьяков дисквалифицирован ИИХФ на 15 месяцев за употребления кокаина.
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Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

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СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК 19:09
Футбол

«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов

Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.
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На Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
ИжевскИнфо.РУ 01:42
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