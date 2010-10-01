Политика
КоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Технологии
Созданы первые контактные линзы с дополненной реальностью
Стартап Mojo Vision разработал первые контактные линзы, в которые встроен крошечный дисплей.
Экономика
Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности
Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Армия и оружие
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Происшествия
Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ
Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
Политика
Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Здоровье
В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Венгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково»
Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.
Технологии
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Обновление KB4534310 исправляет ошибки, а KB4534314 – касается системы безопасности.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
На Ибице и Майорке из системы «все включено» убрали алкоголь
На Балеарских островах ввели новый запрет: теперь при покупке тура по системе "все включено" в туристических зонах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио не стоит рассчитывать на неограниченное количество горячительных напитков - нелимитированный алкоголь в гостиницах, работающих по этому принципу, запретили законодательно.
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Политика
Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины
Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал заместителем директора госбюро расследований Украины (ГБР), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Происшествия
Капитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию в Нижнекамске и скрылся
Водитель иномарки, как сообщают очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.
Авто
Эксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой
Страдают механическая коробка, автоматическая трансмиссия, шины и ступичные подшипники, тормозная система, подвеска.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.