Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.

Политика Названы принципы голосования по поправкам к Конституции Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.

Политика Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).

Экономика Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Армия и оружие Для нападения на Россию США подготовят «смертника» Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.

Происшествия Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.

Политика Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Общество Венгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково» Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.

Происшествия Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Общество На Ибице и Майорке из системы «все включено» убрали алкоголь На Балеарских островах ввели новый запрет: теперь при покупке тура по системе "все включено" в туристических зонах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио не стоит рассчитывать на неограниченное количество горячительных напитков - нелимитированный алкоголь в гостиницах, работающих по этому принципу, запретили законодательно.

Политика Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал заместителем директора госбюро расследований Украины (ГБР), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.