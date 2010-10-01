Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

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Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

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