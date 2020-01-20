Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

2 фото
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете

РБК09:47

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Коммерсантъ10:54

Государственный совет может быть наделен конституционным статусом

Эхо Москвы14:01

Вся власть Госсовету: его статус будет закреплён в Основном законе

News.ru13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Политика

Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

Новые Известия 06:17
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Общество

Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби

Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Газета.Ru 12:19
Здоровье

Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
РБК 13:43
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Известия вчера в 23:36
Политика

Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию

Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Утро.ru 02:32
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 04:00
Футбол

Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции

"Монако" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Сен-Прив Сен-Илер".
Газета.Ru 14:31
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес

От «ДОМа-2» до «Плана Б»: с кем Ольга Бузова пыталась построить любовь

Из участницы реалити-шоу Ольга Бузова превратилась в востребованную певицу и ведущую. Единственное, в чем не везло звезде, так это в любви.
StarHit.ru 02:00
Футбол

Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Чемпионат 05:07
Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 03:23
Космос

Ученые обнаружили место зарождения магнитных бурь

Учёные проанализировали данные NASA и обнаружили место зарождения магнитных бурь.
OAnews 03:01
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 10:13
Происшествия

В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
Главный региональный 05:21
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 08:25
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс 14:01
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец 12:01
Политика

Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате

В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.
Украина.ру 09:30
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Происшествия

Россиянин изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе

В Сочи 59-летний мужчина изнасиловал ребенка в автобусе во время новогодних каникул.
Lenta.ru 13:18
Гаджеты

Apple хочет выпустить новый iPhone 9

ToDay News Ufa 06:16
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскритиковала Алену Водонаеву за слова о маткапитале

ИнфоСМИ 13:25
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Спорт

Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал ЧЕ и сыграют с Венгрией

Чемпионат 12:36
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Хоккей

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российская газета 13:09
Экономика

Как тулякам отказаться от навязанной страховки при получении кредита

Анна попыталась от навязанной услуги отказаться, но оказалось, что в нынешних условиях выгоднее все-таки заплатить, чтобы кредитная ставка не повысилась.
Первый Тульский 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное