Политика
КоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Здоровье
Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку
Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Политика
Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию
Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Футбол
Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции
"Монако" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Сен-Прив Сен-Илер".
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Шоу-бизнес
От «ДОМа-2» до «Плана Б»: с кем Ольга Бузова пыталась построить любовь
Из участницы реалити-шоу Ольга Бузова превратилась в востребованную певицу и ведущую. Единственное, в чем не везло звезде, так это в любви.
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Космос
Ученые обнаружили место зарождения магнитных бурь
Учёные проанализировали данные NASA и обнаружили место зарождения магнитных бурь.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Политика
Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате
В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Происшествия
Россиянин изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе
В Сочи 59-летний мужчина изнасиловал ребенка в автобусе во время новогодних каникул.
Гаджеты
Apple хочет выпустить новый iPhone 9
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Экономика
Как тулякам отказаться от навязанной страховки при получении кредита
Анна попыталась от навязанной услуги отказаться, но оказалось, что в нынешних условиях выгоднее все-таки заплатить, чтобы кредитная ставка не повысилась.