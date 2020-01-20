Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.

Политика Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Общество Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.

Происшествия В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.

Политика Зеленский назвал условие своей отставки Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.

Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Политика Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».