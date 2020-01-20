Политика
КоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде
Ольге Бузовой исполнилось 34 года. 20 января артистка празднует свой День Рождения.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Политика
Володин назвал историческими предложения по поправкам к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет поправок к Конституции России, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, является историческим.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Общество
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Политика
Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
Происшествия
Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море
Рыболовецкий траулер с 47 людьми на борту загорелся в Охотском море во вторник, 21 января.
Игры
Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры
Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Экономика
Власти Забайкалья отчитались о 100-процентном исполнении нацпроекта «Здравоохранение»
В целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.
Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Кино
В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе
Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Гаджеты
Huawei обновит смартфоны до EMUI 10
Космос
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Транспорт
Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех
Фигурное катание
Мишин ответил канадцу, предложившему Туктамышевой сменить гражданство
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Наука
Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.