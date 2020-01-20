Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете

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Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

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Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

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Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море

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Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры

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Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
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Власти Забайкалья отчитались о 100-процентном исполнении нацпроекта «Здравоохранение»

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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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