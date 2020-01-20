Политика
КоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Шоу-бизнес
Волочкова анонсировала свою свадьбу
Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
В штате Виктория объявили штормовое предупреждение из-за грозы, в западном штате Квинсленд также ожидается град.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Число судей Конституционного суда может сократиться с 19 до 11
Президент России Владимир Путин предложил сократить число судей в составе Конституционного суда с 19 до 11 человек, следует из поправок к Конституции, внесенные российским лидером на рассмотрение Госдумы 20 января.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Политика
Эксперт объяснил увольнение Чайки и выдвижение Краснова на пост генпрокурора
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил уволить с поста генпрокурора России Юрия Чайку и выдвинуть на эту должность человека из другого ведомства - заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Здоровье
В Амурском медицинском колледже оборудуют комнату психологической разгрузки и оснащают тренажёрный зал
Президентский грант позволил не только создать необычный кабинет на базе колледжа, но и дооснастить тренажёрный зал.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ
Гаджеты
Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Космос
Институт «Роскосмоса» предложил маркировать все космические спутники
Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников.
Здоровье
Ученые назвали лучшие источники витамина D
Ученые назвали лучшие источники, из которых в организм поступает необходимый витамин.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.