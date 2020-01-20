Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к Конституции. В частности, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.
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Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете

РБК09:47

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Коммерсантъ10:54

Зачем и для кого Путин меняет Конституцию?

Росбалт09:32

Владимир Путин предложил наделить главу государства правом формировать Госсовет

Эхо Москвы11:30

Опубликованы путинские поправки в Конституцию

Грани.ру12:18
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Политика

За поправки в конституцию россиянам предложат голосовать целиком

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.
Life.ru 12:51
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора РФ

Московский Комсомолец 05:37
Наука

Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
News.ru 11:47
Здоровье

Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»

Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Lenta.ru 12:40
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Коммерсантъ 09:51
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Политика

Рабочая группа предложила закрепить статус Госсовета в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила закрепить статус Государственного совета в основном законе государства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо рабочей группы.
Газета.Ru 08:30
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Спорт

Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Smi58.ru вчера в 08:19
Общество

Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза

Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Газета.Ru 00:55
Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
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Смартфон Redmi K20 Pro Premium существенно подешевел

Как известно, смартфон получил чип Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Иагональ AMOLED-дисплея устройства составила 6,39-дюйма.
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Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
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В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»

Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

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