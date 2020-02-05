ФАС планирует штрафовать аптеки, завышающие цены, а в Госдуме подготовили инициативу, которая запретит увеличивать цены на медицинские маски и ряд лекарств. Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

Политика Киев признал неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.

Политика Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Гаджеты В Калуге начнут производить российские смартфоны В Калуге входящее в группу госкорпорации "Ростех" АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС) и Mobile Inform Group начнут производить на Калужском заводе телеграфной аппаратуры серийные российские смартфоны, включая специальные.

Армия и оружие Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Политика Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.

Гаджеты Появились первые изображения Redmi Note 9 Именно поэтому представители Xiaomi, а точнее – Redmi, решили немного украсить будни таких пользователей, предложив им немного другой дизайн бюджетного девайса.

Общество В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».

Футбол FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022 Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Здоровье Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.