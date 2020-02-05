Общество
RT на русскомПутин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
ФАС планирует штрафовать аптеки, завышающие цены, а в Госдуме подготовили инициативу, которая запретит увеличивать цены на медицинские маски и ряд лекарств. Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
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Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Происшествия
В Харьковской области в ДТП погибли пять человек
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Авто
Закамуфлированный Hyundai i20 попался фотошпионам
Несколько позже модель попадалась на камеры с меньшим количеством камуфляжа.
Гаджеты
В Калуге начнут производить российские смартфоны
В Калуге входящее в группу госкорпорации "Ростех" АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС) и Mobile Inform Group начнут производить на Калужском заводе телеграфной аппаратуры серийные российские смартфоны, включая специальные.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Общество
Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму
"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Здоровье
В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Шоу-бизнес
Болезнь вернулась: у Шеннен Доэрти обнаружили 4-ю стадию рака
Врачи поставили Доэрти четвертую степень рака.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Гаджеты
Появились первые изображения Redmi Note 9
Именно поэтому представители Xiaomi, а точнее – Redmi, решили немного украсить будни таких пользователей, предложив им немного другой дизайн бюджетного девайса.
Общество
В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест до начала апреля двух фигурантов уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, сообщила адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Хоккей
Все русские хоккеисты в Америке. Панарин первым набрал 70 очков, Овечкин бьёт рекорды
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Южнокорейская компания Hyundai показала на фото Solaris для РФ в обновлённой версии.
Здоровье
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ
Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Авто
Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто
«Ставка по кредиту для нового авто составит 6,9% годовых и 7,9% для автомобилей с пробегом при условии страхования жизни и здоровья, а ещё после того, как клиент отправит Газпромбанку снимки документов на приобретённое авто посредством онлайн-сервиса», – отмечается в пресс-релизе, который попал в «Известие».
Технологии