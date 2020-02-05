Общество

RT на русскомRT на русскомПутин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

ФАС планирует штрафовать аптеки, завышающие цены, а в Госдуме подготовили инициативу, которая запретит увеличивать цены на медицинские маски и ряд лекарств. Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
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«Лицензии отбирать, и всё»: Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарств

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