Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса. Глава государства в ходе совещания с правительством РФ подчеркнул, что сектор авиаперевозок столкнулся с серьезными трудностями.

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