Коронавирус

Мойка78Мойка78Путин предложил направить 23 млрд на поддержку авиаотрасли

Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса. Глава государства в ходе совещания с правительством РФ подчеркнул, что сектор авиаперевозок столкнулся с серьезными трудностями.
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Владимир Путин
Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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