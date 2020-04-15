Коронавирус
Мойка78Путин предложил направить 23 млрд на поддержку авиаотрасли
Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса. Глава государства в ходе совещания с правительством РФ подчеркнул, что сектор авиаперевозок столкнулся с серьезными трудностями.
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Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Интерфаксвчера в 09:44
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