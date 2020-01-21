Политика

ВедомостиВедомостиПутин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе

Президент Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору России Юрию Чайке стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
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Дмитрий Песков
Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Южная Осетия 09:03
с чего всё началось

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Коммерсантъ09:13

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