Политика
ВедомостиПутин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе
Президент Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору России Юрию Чайке стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Читать в источнике
Оценить802
Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Южная Осетия 09:03
с чего всё началось
Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.РИА Новости08:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Футбол
Букмекеры: «Манчестер Сити» обыграет «Шеффилд» с вероятностью 70%
Поставить на «тотал больше 2,5» можно по коэффициенту 1,6, а на «тотал меньше 2,5» — за 2,4. Эти котировки соответствуют вероятностям 60% и 40%.
Политика
Почему генпрокурор Юрий Чайка уходит с поста и кто займет его место
Юрий Чайка занимал пост генпрокурора почти 14 лет Юрий Чайка, занимавший должность генерального прокурора России почти 14 лет, уходит в отставку.
Кино
Фильмы Marvel, которые выйдут в 2020, 2021 и 2022 годах
Вечные 4 ноября 2020 г. Но, пожалуй, главной премьерой этого года от Marvel станет фильм о новой супергеройской команде, члены которой являются представителями расы сверхлюдей – бессмертных существ с могущественными способностями.
Общество
Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг
Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов
Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Политика
Гордеев покинет пост вице-премьера по сельскому хозяйству
Гордеев занимает пост с 18 мая 2018 года. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года.
Происшествия
В Москве обнаружили тело невестки Никиты Хрущева
В Москве нашли мертвой 85-летней Галины Михайловны Шумовой - невестку Никиты Хрущева.
Общество
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Политика
Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства
Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняты обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России
Пока же неизвестно, с какими силовыми установками новый Palisade появится в России.
Футбол
РПЛ при поддержке РФС проведет турнир болельщиков клубов премьер-лиги
В преддверии весенней части чемпионата России РПЛ при поддержке РФС проведет в Дагомысе первый всероссийский турнир среди болельщиков клубов премьер-лиги.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Политика
В Иране пообещали три миллиона долларов за голову Трампа
Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил три миллиона долларов тем, кто принесёт голову президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Наука
В США создан робоголубь с настоящими крыльями
В США ученым из Стэнфордского университета удалось создать первого в мире робота с крыльями из настоящих перьев.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Фигурное катание