Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.

с чего всё началось

Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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