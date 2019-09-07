Политика

РБКРБКПутин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

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