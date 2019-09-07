Политика
РБКПутин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru 17:25
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Космос
Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Авто
Electric Citigo iV станет гвоздем программы Skoda во Франкфурте
На стенде бренда будет представлено немало новых моделей, основной из которых является суббренд Skoda iV и две его первые модели: гибридный плагин Superb iV и полностью электрический ситикар Citigo iV.
ГЛАС.RU 08:14
Политика
Порошенко выдал главную тайну России
По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.
Утро.ru вчера в 14:00
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Политика
Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву.
ФАН 05:10
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости 16:49
Авто
Названы топ-3 наиболее безопасных автомобилей такси в России
Наиболее безопасные автомобили такси в России были названы специалистами iReactor, которые рассматривали машины, наиболее часто используемые в службах такси.
Tvoe-avto.com 06:54
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Политика
Военной делегации из Сербии запретили въезд в Хорватию
Обнаружив в багаже военную форму, пограничники запретили делегации въезд.
ТАСС 06:33
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Здоровье
Семена тыквы снижают артериальное давление на 20%
Версия.Инфо вчера в 16:07
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34