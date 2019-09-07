Политика

РБКРБКПутин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

ТАССвчера в 07:41

Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева

РИА Новостивчера в 10:42

Путин предложил Назарбаеву назвать в честь него ракетный комплекс

Московский Комсомолецвчера в 07:51

Путин захотел назвать ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

РЕН ТВвчера в 07:56

Путин предложил увековечить имя Назарбаева на Байконуре

URA.Ruвчера в 08:08

Путин предложил назвать в честь Назарбаева космический ракетный комплекс

Говорит Москвавчера в 08:00

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

РБКвчера в 10:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Единоборства

Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова

Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Политика

Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной

На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.
Суть событий вчера в 10:07
Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Авто

УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ вчера в 23:04
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Общество

Над Тулой прогремел праздничный салют

Московский Комсомолец вчера в 15:01
Наука

Создан новый материал для атомных реакторов

Эксперты из НИТУ «МИСиС» разработали уникальный композиционный материал для атомных реакторов.
Goroday.ru 04 сентября в 19:27
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Григорий Лепс открыл свою пекарню

Александр Гречаник в своем Instagram опубликовал пост о том, что Григорий Лепс открыл пекарню на Мясницкой улице в Москве.
Bimru.ru вчера в 16:16
Общество

Гороскоп на неделю с 9 сентября для всех знаков зодиака

Мужчины-Стрельцы в любовной сфере более стабильны и последовательны, чем дамы: прекрасный пол на неделе с 9 сентября ищет приключений.
Экспресс газета вчера в 04:35
Политика

В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии

Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.
РИА Новости вчера в 20:27
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика

Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика

Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие

Avia.pro 05 сентября в 07:51
Общество

В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы

О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких.
Известия вчера в 08:38
Финансы

Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Футбол

Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Игры

Девятилетняя девочка из Нигерии создала 30 компьютерных игр

Навыки программиста, Базил приобрела в компьютерном лагере. На 30 полноценных игр, девочке понадобилось всего 4 месяца.
ГЛАС.RU вчера в 14:59
Политика

Захарова прокомментировала состоявшийся обмен между РФ и Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявший обмен осужденными между Россией и Украиной "очень важным шагом", который случился, несмотря на провокации и объективные трудности.
РЕН ТВ вчера в 06:53
Армия и оружие

В ответ на обстрел Израиль атаковал цели в секторе Газа

В распространенном заявлении говорится, что палестинцы сначала запустили беспилотный летательный аппарат над израильской территорией, затем бросили в сторону пограничного заграждения самодельное взрывное устройство и скрылись в секторе Газа.
Военное дело вчера в 08:08
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное