Политика

РБКРБКПутин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

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Говорит Москва08:00

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

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