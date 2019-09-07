Политика
РБКПутин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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с чего всё началось
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят Россия и Казахстан на Байконуре, в честь первого президента этой республики Нурсултана Назарбаева.РИА Новости07:44
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Самолёт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Специальный борт "Россия" с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева гражданами приземлился в столичном аэропорту "Внуково".
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Газета.Ru 12:05
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Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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Российская газета 12:48
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Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
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RT на русском 13:14
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
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News.ru 07:46
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости 12:14
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UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
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Лиза Галкина придумала, что можно делать с перевернутым цветком
Лиза Галкина придумала, что можно делать с перевернутым цветком.
Актуальные Новости 05:50
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец 10:04
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Армия и оружие
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В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
Военное дело 01:31
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Религия
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Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Кино
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Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
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Гаджеты
IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Игры
Девочка из Нигерии за четыре месяца выпустила 30 компьютерных игр
Обо всем сообщило Reuters в Twitter. Десятилетняя Базил Окпара из Нигерии посетила компьютерный лагерь, где научилась создавать игры.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42