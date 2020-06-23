Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.
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Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
4,3K
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
65
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
528
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,5K
Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
5
Наука

На дне Марианской впадины обнаружили антропогенную ртуть

Экологи из Франции и Китая в образцах грунта и воды со дна Марианской впадины нашли большое количество метилированной ртути, источником которой может быть только человеческая цивилизация.
News.ru 09:11
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой

Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Происшествия

Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина

Московский Комсомолец 06:56
15
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru 05:06
692
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
256
Общество

Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо

Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
RuNews24.ru 06:02
26
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 08:50
4,1K
Экономика

Акции российских IT-компаний выросли после обращения Путина

Акции российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, поднялись в цене после того, как президент России Владимир Путин объявил о снижении налогов для них, пишет «Коммерсантъ».
Полит.ру 13:26
2
Армия и оружие

«Туполев» создаст военные беспилотники

Специалисты ПАО "Туполев" в настоящее время работают над созданием беспилотников для Вооруженных сил РФ.
ТАСС 03:13
6
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,4K
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
1,9K
Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
1
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
32
Происшествия

Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова

Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия Райкова.
РИА Новости 06:47
36
Политика

Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве

Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
1
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
585
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
26
Политика

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
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Кино

Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год

Народные новости вчера в 03:43
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Парад Победы
Исторический парад, прошедший на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамён и штандартов, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на главной площади страны.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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