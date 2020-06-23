Коронавирус
Российская газетаПутин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса
Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.
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Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили антропогенную ртуть
Экологи из Франции и Китая в образцах грунта и воды со дна Марианской впадины нашли большое количество метилированной ртути, источником которой может быть только человеческая цивилизация.
News.ru 09:11
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Происшествия
Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина
Московский Комсомолец 06:56
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru 05:06
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Общество
Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо
Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
RuNews24.ru 06:02
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 08:50
Экономика
Акции российских IT-компаний выросли после обращения Путина
Акции российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, поднялись в цене после того, как президент России Владимир Путин объявил о снижении налогов для них, пишет «Коммерсантъ».
Полит.ру 13:26
Армия и оружие
«Туполев» создаст военные беспилотники
Специалисты ПАО "Туполев" в настоящее время работают над созданием беспилотников для Вооруженных сил РФ.
ТАСС 03:13
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Происшествия
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия Райкова.
РИА Новости 06:47
Политика
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости вчера в 03:43