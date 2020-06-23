Коронавирус
Российская газетаПутин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса
Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
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Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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