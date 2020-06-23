Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Политолог: IT-отрасль может стать локомотивом развития экономики РФ

РЕН ТВ12:16

Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

ТВ Центр12:15

Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ11:16

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:03

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

URA.Ru11:32

Путин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Российская газета12:15

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
3,5K
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
205
Общество

Роспотребнадзор поможет ресторанам в Самаре открыться

Рестораны и кафе откроют только в том случае, если ведомство и власти будут уверены в способности рестораторов обеспечить безопасность на 100% - в том числе и для сотрудников.
КП - Самара 05:48
19
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
346
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
521
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
319
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
2
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
584
Хоккей

«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше

Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.
Чемпионат 12:35
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
1,7K
Общество

Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
132
Политика

Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы

Зависимость от систем в долларовых расчетах делает Китай уязвимым для санкций Вашингтона.
Алтайская правда 00:08
182
Политика

Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться в президенты РФ

Президент России Владимир Путин допустил, что снова будет баллотироваться на пост главы РФ.
Аргументы и Факты 21 июня в 08:06
21K
Здоровье

Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области снижается

В Самарской области произошло снижение динамики прироста заболевших коронавирусом.
Pro Город Самара 08:33
1
Политика

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
251
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
6
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,5K
Армия и оружие

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот

Piter.tv 03:27
2
Экономика

Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума.
Известия 11:39
1
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
5
Здоровье

В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины

В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03
5
Общество

В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы.
Вечерняя Москва 04:36
12
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,2K
Футбол

Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»

Российская газета 12:15
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
280
Здоровье

Москвички вышли из самоизоляции и бросились откачивать жир

Отмечается, что женщины бросились откачивать лишний жир из живота и талии, который набрали во время карантина.
Lenta.ru 08:02
Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
137
Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Политика

Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
РБК 12:14
24
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное