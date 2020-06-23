Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.

Общество Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. 3,5K

Общество Роспотребнадзор поможет ресторанам в Самаре открыться Рестораны и кафе откроют только в том случае, если ведомство и власти будут уверены в способности рестораторов обеспечить безопасность на 100% - в том числе и для сотрудников. 19

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля. 2

Хоккей «Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 1,7K

Политика Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. 251

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 6

Экономика Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума. 1

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 5

Общество В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы. 12

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,2K

Здоровье Москвички вышли из самоизоляции и бросились откачивать жир Отмечается, что женщины бросились откачивать лишний жир из живота и талии, который набрали во время карантина.

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 137

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.

Политика Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию. 24