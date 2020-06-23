Коронавирус
Российская газетаПутин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса
Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Общество
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Газета.Ru 10:22
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