Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.

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