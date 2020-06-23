Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом. Это и прямые выплаты на детей, и продление надбавок медикам, и расширение льготной ипотеки, и беспрецедентные налоговые меры.
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Путин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Российская газета12:15

Продлены и усилены меры поддержки для бизнеса и граждан

ЧС-ИНФО11:34

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

URA.Ru11:32

Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ11:16
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Футбол

Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в Казахстан

Lenta.ru 13:41
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
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Общество

Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал глава государства.
РБК 10:42
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Происшествия

На Украине завершили расследование дела двух «беркутовцев» о разгоне Майдана

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела в отношении двух бывших «беркутовцев», которые участвовали в разгоне студентов на майдане Незалежности (площади Независимости) 30 ноября 2013 года.
Lenta.ru 13:29
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Шоу-бизнес

Новорожденная дочь Ольги Рапунцель снялась в первой фотосессии

Ольга Рапунцель выложили милое видео с новорожденной дочерью. 10 июня звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочку.
Территория новостей вчера в 09:36
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru 10:22
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
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Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
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Автоспорт

В Ferrari начали тесты в Муджелло

Команда Ferrari начала тесты в Муджелло с машиной SF71H 2018 года. Утром за руль сел Себастьян Феттель.
F1news.ru 05:07
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС 09:40
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 04:34
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Экономика

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам.
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Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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Футбол

Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
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Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Театры

Дом культуры ОТЗ планируют реконструировать в течение пяти лет

Что касается Дома культуры, то, по самым приблизительным оценкам, на реконструкцию потребуется около двух миллиардов рублей, работы займут более пяти лет.
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Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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