Коронавирус
Российская газетаПутин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов
Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.
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Бизнес, кризис и вирус. Какие проблемы у предпринимателей Иркутской области
АиФ Иркутск07 апреля в 03:57
«СерпомПо»: Меры правительства РФ - это не поддержка бизнеса, а «кредитная и налоговая петля»
FreeNews-Volga07 апреля в 09:27
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Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Общество
Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч
За прошедшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения увеличилось до 10131, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса
Аллену Гарфилду шел 81-ый год жизни. Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Недвижимость
Доля свободных офисов в Москве упала до 7%
В классе А доля свободных офисов достигла уровня 8,3%, снизившись на 1,1 п.п. за квартал.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам
Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.
Происшествия
В Свердловской области зарегистрировано три новых случая коронавируса
В Свердловской области по состоянию на 9 апреля 2020 года зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей
На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус
Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентов кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Происшествия
Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области
Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.
Экономика
Под кредитные каникулы попадает всего 45% автокредитов
Сегодня, 8 апреля 2020 года, стало известно, что с учётом лимитов, установленных правительством РФ, под кредитные каникулы попадает только 45% автокредитов, 72% потребительских кредитов и более 90% кредитных карт.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Технологии