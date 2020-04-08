Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Общество Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Финансы Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч За прошедшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения увеличилось до 10131, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.

Общество В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.

Общество Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентов кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Происшествия Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.

Экономика Под кредитные каникулы попадает всего 45% автокредитов Сегодня, 8 апреля 2020 года, стало известно, что с учётом лимитов, установленных правительством РФ, под кредитные каникулы попадает только 45% автокредитов, 72% потребительских кредитов и более 90% кредитных карт.