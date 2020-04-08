Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов

Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Бизнес, кризис и вирус. Какие проблемы у предпринимателей Иркутской области

АиФ Иркутск07 апреля в 03:57

Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и населения

RT на русскомвчера в 15:15

Малый и средний бизнес в России получит отсрочку по страховым взносам

Эхо Москвывчера в 10:30

Калужские предприниматели назвали меры помощи бизнесу при коронавирусе

REGNUMвчера в 11:58

Бизнес попросил разрешения снизить зарплаты работникам

Московский Комсомолецвчера в 10:24

«СерпомПо»: Меры правительства РФ - это не поддержка бизнеса, а «кредитная и налоговая петля»

FreeNews-Volga07 апреля в 09:27

Предприниматели просят расширить пакет мер господдержки

Коммерсантъвчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Piter.tv 04:50
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Piter.tv 02:58
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM вчера в 13:42
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
RT на русском 02:31
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч

За прошедшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения увеличилось до 10131, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:49
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Кино

Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса

Аллену Гарфилду шел 81-ый год жизни. Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса.
Piter.tv 00:54
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Недвижимость

Доля свободных офисов в Москве упала до 7%

В классе А доля свободных офисов достигла уровня 8,3%, снизившись на 1,1 п.п. за квартал.
Интерфакс 04:43
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам

Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.
Pro Город Владимир вчера в 08:30
Происшествия

В Свердловской области зарегистрировано три новых случая коронавируса

В Свердловской области по состоянию на 9 апреля 2020 года зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом.
Политсовет 03:51
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Российская газета 05:07
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус

Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентов кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
Комсомольская правда - Кемерово 04:08
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Происшествия

Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области

Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.
НИА-Томск 03:06
Экономика

Под кредитные каникулы попадает всего 45% автокредитов

Сегодня, 8 апреля 2020 года, стало известно, что с учётом лимитов, установленных правительством РФ, под кредитные каникулы попадает только 45% автокредитов, 72% потребительских кредитов и более 90% кредитных карт.
Саминвестор вчера в 01:53
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

ФАН 07 апреля в 22:55
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное