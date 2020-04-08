Коронавирус
Газета.RuПутин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он сделал это в ходе совещания с губернаторами, представителями правительства и администрацией Кремля.
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Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости
"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Общество
Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
Политика
Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим
Власти США признали созданную в России организацию «Русское имперское движение» (РИД) террористической, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Сын президента Сербии заболел коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
Врач о коронавирусе: «Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»
Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция нового типа способна поражать не только легкие, но и почти все органы человека на поздних стадиях болезни.
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy A71 5G
Политика
Путин предложил помощь компаниям, сохранившим сотрудников
Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, - сказал глава государства.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Технологии
Google Stadia с сегодняшнего дня становится бесплатной
Западные СМИ писали новости на основе пресс-релиза, где упоминают о запуске бесплатной версии Stadia, тогда как в блоге Google говорится только о двух месяцах Stadia Pro для новичков.
Политика
Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне
Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
Общество
Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса
Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Космос
Китай запустит IoT-спутник связи, названный в честь города Ухань
В апреле Китай запустит первые два спутника связи в рамках космического проекта Интернета вещей (IoT).
Общество
Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.