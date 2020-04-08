Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он сделал это в ходе совещания с губернаторами, представителями правительства и администрацией Кремля.
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Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Газета.Ru12:28

Путин назвал общей задачей наращивание ресурсов медучреждений в регионах

Говорит Москва08:44

Видеосовещание Путина с главами регионов по ситуации с COVID-19. Главное

Известия10:06

Путин: мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе

TV BRICS09:39

Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений

РЕН ТВ09:00

Путин: дополнительные аппараты ИВЛ и реанимобили поступят в регионы в апреле

Телеканал 360°08:46

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Российская газета10:52
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Общество

Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Столица на Онего 08:58
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Деловое.ТВ вчера в 12:42
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Общество

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Российская газета 14:08
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 12:38
Общество

Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка

МордовМедиа вчера в 13:12
Политика

Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

Власти США признали созданную в России организацию «Русское имперское движение» (РИД) террористической, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.
РБК 06 апреля в 11:16
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

Врач о коронавирусе: «Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция нового типа способна поражать не только легкие, но и почти все органы человека на поздних стадиях болезни.
Primpress.ru вчера в 13:00
Гаджеты

Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy A71 5G

Megaobzor.com 04:57
Политика

Путин предложил помощь компаниям, сохранившим сотрудников

Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, - сказал глава государства.
Piter.tv 13:57
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Технологии

Google Stadia с сегодняшнего дня становится бесплатной

Западные СМИ писали новости на основе пресс-релиза, где упоминают о запуске бесплатной версии Stadia, тогда как в блоге Google говорится только о двух месяцах Stadia Pro для новичков.
Игромания.ру 12:10
Политика

Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
РИА Новости 06 апреля в 18:52
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv 05:11
Космос

Китай запустит IoT-спутник связи, названный в честь города Ухань

В апреле Китай запустит первые два спутника связи в рамках космического проекта Интернета вещей (IoT).
Свободная Пресса вчера в 16:13
Общество

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
РБК 10:34
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
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