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Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин предложил облагать налогом в 15% уходящие в офшоры доходы

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за границу – в офшоры, должны облагаться налогом не в 2%, а в 15%, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что данная инициатива потребует корректировки существующих договоров с другими странами.
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Владимир Путин
Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
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