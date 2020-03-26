Коронавирус

Pressa40Pressa40Путин предложил обложить налогом проценты с крупных банковских вкладов

Первые уведомления налогоплательщики получат только на уплату налогов по процентным доходам с вкладов за 2021 год в 2022 году.
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Путинский «налог на богатых»: нужно ли забирать вклады из банков

Московский Комсомолец26 марта в 10:16

Подсчитаны потери россиян из-за нового налога

Lenta.ru26 марта в 03:07

В СФ рассказали, когда может заработать налог на прибыль от вкладов

РИА Новости26 марта в 05:02

Forbes подсчитал, сколько Россия соберет за счет налога на банковские вклады

URA.Ru26 марта в 03:12

Эксперты ожидают роста спроса на альтернативные вкладам инструменты

ТАСС26 марта в 09:25

Специалисты оценили последствия введения налога на доходы от вкладов

РЕН ТВ25 марта в 20:14

В пользу бедных: зачем России налог на доходы с крупных банковских вкладов

Известия25 марта в 17:01
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Кино

Составлен список фильмов для просмотра в самоизоляции

Британское издание The Guardian опубликовало список фильмов, которые рекомендованы для просмотра во время карантина.
Культуромания 12:10
Общество

Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой

Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Ведомости 13:30
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Общество

В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Суть событий 07:49
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в воскресенье в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.
Интерфакс 11:45
Политика

Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним

Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде.
RT на русском 14:07
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Московский Комсомолец вчера в 05:20
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек

Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
РИА Новости 09:44
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Коммерсантъ Воронеж вчера в 05:52
Транспорт

Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
ТАСС 13:29
Общество

Москвичам объяснили порядок пользования спецпропусками

Порядок пользования документами москвичам объяснили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:10
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 1014

Число случаев коронавируса в целом по России за сутки выросло на 270 и достигло 1534.
Говорит Москва 05:14
Общество

От коронавируса в Италии за сутки скончались 756 человек

В Италии от коронавируса за прошедшие сутки скончались 756 человек. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 779-ти.
Московский Комсомолец 12:29
Общество

Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования

Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Газета.Ru 11:12
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Здоровье

Сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в Минздраве

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико сообщил журналистам о своем прогнозе эпидемии коронавируса в России на май.
Live24 27 марта в 06:07
Общество

В Москве введут спецпропуска для выхода из дома

В Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 13:07
Шоу-бизнес

Лолита никак не может развестись с мужем, который тормозит процесс

Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
Millionaire.ru 04:56
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 02:19
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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