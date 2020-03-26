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Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

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Здоровье Врачи обнаружили новый симптом коронавируса Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.

Здоровье В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.

Транспорт Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции "Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.

Общество Москвичам объяснили порядок пользования спецпропусками Порядок пользования документами москвичам объяснили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 1014 Число случаев коронавируса в целом по России за сутки выросло на 270 и достигло 1534.

Общество Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.

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