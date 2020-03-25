Коронавирус
Мой БрянскПутин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Средства предложено направить на финансирование людей. Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
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Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
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В нерабочую неделю все кафе и парки в Москве будут закрыты
В выходную неделю все увеселительные точки в Москве будут закрыты, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Эксперты считают, что их 1,4- и 1,6-литровые агрегаты семейства G4FA способны преодолеть 400-тысячную отметку без капремонта.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
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На Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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Политика
ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
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Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
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Путин выступил по ситуации с коронавирусом
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Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Общество
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Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Путин отменил поездку в Санкт-Петербург
Президент Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург, где 26 марта должен был пообщаться с бизнес-сообществом.
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«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» представил на суд болельщиков сборную из самых результативных своих игроков.
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Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Общество
Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом
Футбол
«Тоттенхэм» стал худшей командой сезона АПЛ по версии The Guardian
Лондон, 25 марта 2020, 19:37 — REGNUM Авторитетное английское издание The Guardian подвело итоги приостановленной в связи с пандемией коронавируса Английской премьер-лиги, объявив имена лучшего игрока, тренера, молодого футболиста, а также лучший матч.
Общество
Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса
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Общество
Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится
Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
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Общество
Польша продлевает закрытие границ для иностранцев
Алексей Милованов / Новый Калининград Власти Польши решили продлить закрытие границ для иностранных граждан.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.