Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскПутин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Средства предложено направить на финансирование людей. Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Читать в источнике
Комментировать8
Владимир Путин
Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:40

Подробнее о событии

Репик: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса недостаточно для стабилизации экономики

ТАСС12:30

Эксперты увидели в решениях Путина потенциал для роста рынка недвижимости

РБК10:59

В России резко усложнят вывод доходов за рубеж

Lenta.ru09:55

Путин: повысим налог на уходящие в офшоры дивиденды и проценты по доходам

Вести.Ru10:07

Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды

RT на русском09:57

Путин поручил договориться со странами о повышении налога на дивиденды

Известия10:12

Путин призвал обложить адекватным налогом все уходящие за рубеж доходы

РИА Новости09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

В нерабочую неделю все кафе и парки в Москве будут закрыты

В выходную неделю все увеселительные точки в Москве будут закрыты, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:21
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Эксперты считают, что их 1,4- и 1,6-литровые агрегаты семейства G4FA способны преодолеть 400-тысячную отметку без капремонта.
SpeedMe 05:38
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ 10:20
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

На Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

Агентство Defense Express на своем YouTube-канале разместило видео испытаний новейшего украинского бронетранспортера «Отаман» 6x6.
Военное дело вчера в 09:55
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Вести.Ru 12:16
Политика

ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
Взгляд.ру 10:54
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Discover24 06:02
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Общество

Путин выступил по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Блокнот.ру 09:44
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 02:09
Общество

Льва Лещенко с супругой госпитализировали в Коммунарку

ТВ Центр вчера в 09:02
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Путин отменил поездку в Санкт-Петербург

Президент Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург, где 26 марта должен был пообщаться с бизнес-сообществом.
News.ru 12:45
Футбол

«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» представил на суд болельщиков сборную из самых результативных своих игроков.
АБН 08:33
Культура

Солист Мариинки рассказал о финансовых потерях театров от коронавируса

Солист Мариинского театра Владимир Самсонов заявил, что вся сфера культуры понесла огромные убытки из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 10:30
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Millionaire.ru 09:54
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более 45 млн просмотров

Piter.tv 01:46
Футбол

«Тоттенхэм» стал худшей командой сезона АПЛ по версии The Guardian

Лондон, 25 марта 2020, 19:37 — REGNUM Авторитетное английское издание The Guardian подвело итоги приостановленной в связи с пандемией коронавируса Английской премьер-лиги, объявив имена лучшего игрока, тренера, молодого футболиста, а также лучший матч.
REGNUM 12:37
Общество

Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса

Глава Роснано Анатолий Чубайс поддержал идею раздачи денег россиянам в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране.
9111.ru 05:15
Общество

Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится

Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
Profinance.ru 04:51
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
Военное обозрение 11:01
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Общество

Польша продлевает закрытие границ для иностранцев

Алексей Милованов / Новый Калининград Власти Польши решили продлить закрытие границ для иностранных граждан.
Новый Калининград.Ru 09:44
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное