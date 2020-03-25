Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскПутин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Средства предложено направить на финансирование людей. Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
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Владимир Путин
Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
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