Экономика

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с участием представителей кабмина и российских нефтегазовых компаний предложил обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.
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Путин предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов

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