Экономика
РИА НовостиПутин предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов
Президент РФ Владимир Путин на совещании с участием представителей кабмина и российских нефтегазовых компаний предложил обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.
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Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Интернет
Российская соцсеть научилась восстанавливать доступ по фото
Российская соцсеть «Одноклассники» научилась восстанавливать доступ к аккаунту по фотографии пользователя.
Политика
Китай оценил требование сократить число журналистов из КНР в США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал требование США сократить число китайских журналистов в стране до 100 человек.
Авто
В России начались продажи кроссовера Kia Seltos
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Происшествия
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Общество
СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»
Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
Здоровье
«Лидеры России» научат российских отцов пеленать и купать детей
Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» реализовали различные социальные проекты в рамках задания «Сердце Лидера».
Общество
На Бали госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
На индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус госпитализированы несколько иностранных граждан, в том числе россиянин.
Здоровье
«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов
Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Авто
Дебютировал новый Mercedes-Benz E-Class
Обновлённый Mercedes-Benz E-Class получил модернизированные фары, иной передний бампер и более габаритную решётку радиатора.
Происшествия
Женщине из Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек
Омский областной суд приговорил 28-летнюю жительницу города к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство малолетней дочери из-за хлебных крошек.
Энергетика
Искатели. Что за новая вакансия открылась в Пентагоне
"Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем, массивами данных коммерческой промышленности", – цитирует сообщение агентства RT.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Политика
Путин: Россия не собирается ни с кем воевать
У России нет намерений ни с кем воевать, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
В Москве проводят обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
Общество
В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса
Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Путин высказался о несанкционированных акциях оппозиции
Путин напомнил, что по закону можно выразить свою точку зрения с помощью публичных акций, но получив разрешение на их проведение.
Политика
Путин объяснил смысл закона об иностранных агентах
Российский лидер рассказал о целях закона об иностранных агентах в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.