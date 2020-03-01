Президент РФ Владимир Путин на совещании с участием представителей кабмина и российских нефтегазовых компаний предложил обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.

Шоу-бизнес Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.

Общество СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов» Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.

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Авто Дебютировал новый Mercedes-Benz E-Class Обновлённый Mercedes-Benz E-Class получил модернизированные фары, иной передний бампер и более габаритную решётку радиатора.

Энергетика Искатели. Что за новая вакансия открылась в Пентагоне "Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем, массивами данных коммерческой промышленности", – цитирует сообщение агентства RT.

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