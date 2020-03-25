Коронавирус
Политическая ЭкспертизаПутин предложил предусмотреть каникулы по кредитам
Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что есть возможность введения каникул по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.
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Кредиты граждан. Предлагаю предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30% - у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.
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