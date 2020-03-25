Кредиты граждан. Предлагаю предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30% - у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.

Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что есть возможность введения каникул по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.

Происшествия В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.

Политика Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.

Общество Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.

Общество Из-за коронавируса в Омске могут закрыть все ночные клубы и кинотеатры Правительство РФ по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции порекомендовало регионам приостановить деятельность всех ночных клубов и дискотек.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Экономика Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Экономика Росстат зафиксировал рост инфляции Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.