Президент России Владимир Путин посоветовал представителям оппозиции предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

с чего всё началось

Глава государства в интервью для проекта ТААС «20 вопросов Владимиру Путину», подчеркнул, что критика власти, зачастую, бывает необходима. Тем не менее, обойтись лишь ею невозможно — для развития страны это не даст никакого положительного эффекта.

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