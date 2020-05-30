Политика
BFM.ruПутин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Президент заметил, что на данный момент за рубежом остаются тысячи россин, не всех удалось вывезти. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить849
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Политика
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
ТАСС 14:20
Здоровье
Очаг инфекции в Инзенской районной больнице, бесплатная юридическая помощь для всех пенсионеров региона. Суббота: обращение губернатора
Еще один новый очаг, к сожалению, возник в Инзенской районной больнице.
Ulpressa 14:27
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Армия и оружие
Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Здоровье
Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19
Российская газета 05:17
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Армия и оружие
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Общество
Роспотребнадзор назвал правила для открытия храмов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Здоровье
Кравченко заявил о заносе коронавируса в КОКБ после открытия
Есть занос коронавирусной инфекции в областную клиническую больницу после открытия.
Клопс 06:13
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33