Политика

BFM.ruBFM.ruПутин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Президент заметил, что на данный момент за рубежом остаются тысячи россин, не всех удалось вывезти. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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