Политика
BFM.ruПутин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Президент заметил, что на данный момент за рубежом остаются тысячи россин, не всех удалось вывезти. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
ТАСС вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Политика
В понедельник в США ожидается объявление новых санкций против «Северного потока-2»
Два американских сенатора, как ожидается, представят на следующей неделе новые санкции в отношении газопровода Nord Stream 2. Как ожидается в понедельник сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин, представят новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток- 2», которые ещё должен будет утвердить Конгресс и подписать президент Дональд Трамп.
Новостной фронт 03:58
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Происшествия
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня
Российская газета 10:07
Общество
Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику
В четверг по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией планировалось с 1 июня снять ограничения по графику работы в объектах торговли, в том числе торговых центрах, разрешить магазинам работать в праздничные и выходные дни.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Киберспорт
PUBG станет временно бесплатной в Steam
С 4 по 8 июня пользователи Steam смогут бесплатно поиграть в «королевскую битву» PlayerUnknown's Battlegrounds.
CyberSport.ru 05:24
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Космос
Над Европой появились серебристые облака
Первый Тульский вчера в 18:43
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Общество
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов
В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
Эхо Москвы 09:38
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Политика
Китаю грозят американские санкции из-за ситуации с Гонконгом
Пекину грозят санкции США из-за ситуации с Гонконгом — Дональд Трамп может озвучить меры в ближайшее время.
BFM.ru вчера в 14:31
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25