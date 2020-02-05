У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, избыточная. Поэтому если два-три заведения таких закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения препаратами точно не будет. Но надо реагировать.

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