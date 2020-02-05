Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать1429
Владимир Путин
У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, избыточная. Поэтому если два-три заведения таких закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения препаратами точно не будет. Но надо реагировать.
— Владимир ПутинREGNUM 08:02

Подробнее о событии

«Лицензии отбирать, и всё»: Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарств

Известия13:00

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

RT на русском11:40

Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе

Lenta.ru07:54

Путин поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом

ТАСС08:24

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

РИА Новости08:12

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Интерфакс07:57

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

РБК08:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Политика

Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
РИА Новости 15:59
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
РИА Новости 11:59
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 03:38
Общество

Столицу Крыма оставили без воды

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году.
Lenta.ru 11:07
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:32
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Гаджеты

Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных

За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
3DNews 16:04
Футбол

Абидаля не уволят из «Барселоны» после конфликта с Месси

Sports.ru 15:28
Шоу-бизнес

Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем рождения

Музыкант поздравил супругу с днем рождения на своей странице в Instagram.
Дни24 03 февраля в 08:30
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала трижды мамой

Актриса рассекретила пол и имя малыша В семье 44-летней звезды Голливуда Миллы Йовович случилось пополнение — 3 февраля артистка родила девочку.
WomanHit.ru 03 февраля в 02:28
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Donday.ru 07:16
Гаджеты

AnTuTu составил январский топ мощных смартфонов

Согласно информации бенчмарка AnTuTu, первые три места в топе самых мощных смартфонов возглавили аппараты производителя Vivo.
RuNews24.ru вчера в 20:04
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Гаджеты

Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе

В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 06:01
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru 10:26
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Известия вчера в 08:23
Политика

Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.
Политика Сегодня 03:03
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Футбол

«Барселоне» могут разрешить подписать нового форварда

Испанская федерация футбола может разрешить "Барселоне" приобрести нового нападающего вне трансферного окна.
Soccer.ru 12:55
Наука

Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека

Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
HotGeo 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное