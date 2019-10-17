Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил отменить международный взнос России

Как говорится в пояснении к законопроекту главы государства, внесенному для обсуждения в Госдуму, с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. К тому же российского представителя в ней нет, но Москва по-прежнему делает ежегодные взносы в бюджет данного органа.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии

РБК10:44

Комитет Госдумы поддержит отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций

ТАСС07:42

РФ больше не хочет признавать международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах

Znak.com04:23

В Госдуме предложили ревизию международных соглашений на злободневность

REGNUM06:14

Россия намерена выйти из соглашения, признающего международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах

Эхо Москвы06:02

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Lenta.ru05:20

Путин предложил отозвать признание комиссии по расследованию нарушений прав при военных конфликтах

Интерфакс04:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия

В Дагестане мужчина в маске и с топором напал на школу

REGNUM 13:36
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru 13:44
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Коммерсантъ 14:53
Армия и оружие

МИД Турции назвал условие завершения операции в Сирии

По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
Известия 14:52
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Футбол

Галямин назвал трансфер Филиппа большой глупостью

Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил трансфер нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».
Спорт-Экспресс 11:37
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Здоровье

Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта

С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
РИА Новости вчера в 10:20
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Культура

Картину Нестерова «Святая Русь» отреставрировали в Русском музее

Картина выдающегося художника Нестерова "Святая Русь" по праву считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры.
Интерфакс - Россия 01:45
Технологии

Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые показали боевого робота «Маркер», который предназначен для поддержки армейских подразделений.
Телеканал 360° 08:00
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 13:58
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опять собралась замуж

Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат вчера в 11:44
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Армия и оружие

Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт вчера в 19:59
Гаджеты

Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices 15 октября в 11:25
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 09:15
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

«Группа ГАЗ» снова зарегистрировала товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.
Автоновости дня 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное