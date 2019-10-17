Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил отменить международный взнос России

Как говорится в пояснении к законопроекту главы государства, внесенному для обсуждения в Госдуму, с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. К тому же российского представителя в ней нет, но Москва по-прежнему делает ежегодные взносы в бюджет данного органа.
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