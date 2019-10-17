Как говорится в пояснении к законопроекту главы государства, внесенному для обсуждения в Госдуму, с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. К тому же российского представителя в ней нет, но Москва по-прежнему делает ежегодные взносы в бюджет данного органа.

Политика Трамп подтвердил отставку министра энергетики Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.

Экономика Почти три четверти россиян считают, что сейчас не время брать кредиты Почти три четверти россиян (72%) считают нынешнее время неподходящим для того, чтобы брать кредиты в банках, 15% опрошенных придерживаются противоположного мнения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наука Мумии поведали, чем болели люди в древности Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Политика Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Авто В России подешевели представительские автомобили Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.

Экономика Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Политика В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Экономика Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.

Общество NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Происшествия В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей» В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.

Гаджеты Huawei Watch GT 2 приехали в Россию Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.

Армия и оружие Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.

Политика Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.

Спорт Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Недвижимость Ростислав Гольдштейн: Льготная ипотека на «вторичку» расширит для людей возможности выбора По данным Минфина, за апрель-август 2019 года выдано около 14,4 тыс. льготных кредитов на 39,5 миллиарда рублей, что составляет 11% всего объема ипотеки, которую граждане берут на покупку нового жилья.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Авто Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe 15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.

Политика В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.