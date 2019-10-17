Политика
Газета.RuПутин предложил отменить международный взнос России
Как говорится в пояснении к законопроекту главы государства, внесенному для обсуждения в Госдуму, с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. К тому же российского представителя в ней нет, но Москва по-прежнему делает ежегодные взносы в бюджет данного органа.
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Слуцкий заявил о необходимости провести ревизию международных соглашений
Парламентская газетавчера в 07:44
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Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Политика
Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Общество
У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру
Ридус вчера в 14:43
Политика
Саммит ЕС утвердил сделку по Brexit
В итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit сказано, что участники утвердили договоренности по выходу Великобритании из Евросоюза, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:21
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Гаджеты
У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка
В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
iXBT.com вчера в 16:34
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Известия вчера в 21:05
Политика
ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра
Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.
RT на русском вчера в 21:29
Кино
Голливуд выпустит в мировой прокат фильм забайкальского режиссера
Голливудская компания «Paramount Pictures Corporation» доработает фильм забайкальского режиссера Солбона Лыгдэнова «321-я сибирская» и выведет картину в мировой прокат.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:23
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Политика
Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»
Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 16:03
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс 16 октября в 14:28
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 16 октября в 19:00
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Lenta.ru вчера в 01:46
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости вчера в 12:16
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Гаджеты
Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
Игромания.ру вчера в 06:36
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru вчера в 03:00
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru 15 октября в 09:11
Кино
Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре
Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Telesputnik.ru 16 октября в 05:23
Происшествия
Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус вчера в 15:24
Гаджеты
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру вчера в 15:41