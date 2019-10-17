Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Документ размещен в думской электронной базе данных.
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В Госдуме предложили ревизию международных соглашений на злободневность

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Комитет Госдумы поддержит отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций

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РФ больше не хочет признавать международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах

Znak.com04:23

Путин предложил отозвать признание комиссии по расследованию нарушений прав при военных конфликтах

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Жильцам сгоревших домов в пригороде Южно-Сахалинска окажут матпомощь

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Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
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Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
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Митингующие устроили беспорядки в центре Барселоны

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В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

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В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
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Массовое мошенничество с луковицами тюльпанов, которые продаются на плавающем рынке Bloemenmarkt в Амстердаме, выявила проведённая городскими властями проверка.
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Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

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Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

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Суд смягчил приговор экс-полковнику МВД Захарченко

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
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